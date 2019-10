Um casamento realizado no último sábado (19) em Lagoa da Prata, na Região Central de Minas Gerais, virou notícia na cidade do pentacampeão do mundo Gilberto Silva e também viralizou nas redes sociais. Tudo pela forma com que a noiva, atleticana fanática, idealizou a cerimônia.

Apaixonada pelo alvinegro desde criança, por influência do pai, Celina Silva (e agora Sguisato) sonhava em casar caracterizada com algo que fizesse referência ao Atlético; contudo, a tarefa não foi tão simples, já que, primeiro, precisou convencer o noivo, cruzeirense, a aceitar a ideia.

"Sempre fui atleticana e aprendi a torcer pelo Galo com o meu pai. Sou muito fanática. Falem mal de mim, mas não falem mal do Galo! Para pagar minha língua, meu noivo (agora marido) é cruzeirense, mas não sabe escalar o time e nem o dia que joga. Por isso que a gente dá certo", brinca a Analista de RH.

"Vou em todos os jogos e sempre sonhei em ter alguma coisa do Atlético no meu casamento, mesmo sabendo que meu noivo acharia ruim. Mas ele conseguiu entender", acrescenta.

Com o Galo Volpi estampado no véu e o pajem vestido com o "manto alvinegro", Celina desfilou entre os convidados até chegar ao altar e, durante a festa, ergueu uma bandeira no palco enquanto a banda contratada tocava o hino do clube e também o tradicional "Vou Festejar".

"Apesar de ter casado em Lagoa da Prata, sou de Belo Horizonte. Sempre acompanho o Atlético, dentro ou fora do país. Vou a todos os jogos e fiquei muito feliz por ter realizado meu sonho", finaliza.