Citado pelo prefeito Alexandre Kalil em sua entrevista da noite da última quinta-feira (30), na ESPN Brasil, o vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido, foi ao Twitter na manhã desta sexta-feira (1) e fez uma postagem em que prega a paz no clube.

“Já estamos passando por uma situação muito grave, que é a pandemia. O clube precisa de união por ele. É saudável que se tenha situação e oposição em qualquer processo político. Mas temo que possamos vir a ter um aventureiro que se aproveite do momento”, revelou Lásaro em conversa por telefone com o Hoje em Dia.

Lásaro Cândido afirma que encontro com Kalil foi no início do ano, antes dos desentendimentos do atual prefeito de Belo Horizonte com o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara

Na sua postagem, Lásaro lembra ainda que o Atlético inicia o processo de construção da Arena MRV e cita as principais lideranças políticas do clube, até mesmo aquelas que não estão envolvidas na polêmica atual, de forma direta ou indireta.

Isso porque a questão que tem como pivôs o atual mandatário alvinegro, Sérgio Sette Câmara, e Kalil, tem outros personagens. O empresário Rubens Menin, que entre outras empresas tem a MRV, e o ex-presidente Ricardo Guimarães, do Banco BMG, são nomes fortes do grupo da situação.

Não só por serem os principais patrocinadores do Atlético, mas também por investirem no futebol alvinegro, socorrerem o clube em emergências, como no pagamento da dívida por Maicosuel na Fifa, na última segunda-feira (27) e estarem participando financeiramente da realização do sonho do estádio alvinegro.

Pelo lado de Kalil, mesmo que indiretamente, aparece Castellar Guimarães Filho, atual presidente do Conselho Deliberativo do clube e procurador-geral de Belo Horizonte, numa nomeação feita pelo prefeito.

Há algumas semanas, Castellar admitiu que poderia concorrer à presidência do Atlético. E isso provocaria uma disputa com Sérgio Sette Câmara, que provavelmente será candidato à reeleição.

O tuíte de Lásaro cita ainda outras pessoas importantes dentro do Atlético, mas que parecem ter posição de neutralidade nesta briga política do clube, como o ex-presidente Daniel Nepomuceno, chamado de “menino de ouro” por Kalil na entrevista, Emir Cadar, Rodolfo Groppen.

Entrevista

Na entrevista à ESPN Brasil, Kalil revelou em uma das suas respostas uma conversa com Lásaro. Segundo o atual vice-presidente do Atlético, foi um dos raros encontros com Alexandre desde que ele virou prefeito de Belo Horizonte.

“Fui lá dizer a ele que não participaria do processo eleitoral do Atlético, em nenhum cargo. Assim como já tinha feito em 2014. Desde que ele assumiu a prefeitura, por duas ou três vezes, pessoas me procuraram pedindo para eu ver se o Kalil poderia fazer algo por eles, mas disse que não faço isso. Quando eu levantei para ir embora, ele me perguntou quem seria um bom nome e eu disse sobre o Castellar Guimarães Filho. Naquele momento, o Sérgio dizia não ter certeza se concorreria. E quando saí da conversa, a primeira coisa que fiz foi ligar para o Sérgio e dizer a ele o que tinha sido conversado, inclusive sobre a sugestão do nome do Castellar”, revela Lásaro.