Sem vontade de permanecer no Goiás, como já deixou claro ao clube esmeraldino, o volante Léo Sena deve ser o primeiro reforço do Atlético na era de Jorge Sampaoli e Alexandre Mattos. Ele quer respirar novos ares e dar um salto na carreira.

Um dos destaques do alviverde nas últimas temporadas, o jogador de 24 anos, inclusive, estaria disposto a pagar a multa de R$ 3 milhões (palavras do próprio agente), pedida pelo atual clube, para estar livre no mercado e passar a vestir as cores alvinegras. De acordo com o portal UOL, Sena já tem até um acordo de vínculo com os mineiros, além da valorização salarial.

A inteção atleticana é trazer o atleta imediatamente, apesar de o contrato do volante com o Goiás ir até o final da temporada. Com a pandemia do novo coronavírus, a situação havia esfriado, mas Léo seguiu como alvo de Mattos e companhia.

Devendo dois meses de salários e de imagem ao elenco, o Atlético evita falar de qualquer especulação. Contudo, a vinda de Sena deve ser confirmada em breve. Os salários, ainda de acordo com a publicação, também já foram acertados entre as partes, faltando apenas o aval do Goiás para a batida do martelo.