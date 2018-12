O Natal de Leonardo Silva será mais tranquilo. O zagueiro acertou, na tarde desta sexta-feira (21) a renovação de contrato com o Atlético. O jogador, além disso, deu um importante passo na carreira profissional. Deixará de atuar em campo logo termine o Campeonato Mineiro e se tornará dirigente do clube.

Por meio de nota oficial, o Galo anunciou a renovação contratual do jogador até maio de 2019. O Campeonato Mineiro tem sua final marcada para o dia 21 de abril.

"Atlético e Leonardo Silva comunicam à torcida que, depois de várias semanas de conversa e em comum acordo, o jogador terá seu contrato estendido até o término do Campeonato Mineiro, a partir de quando iniciará o processo de transição para assumir um cargo de gestão dentro do Clube, em condições a serem definidas posteriormente", afirmou o site alvinegro.

Aos 39 anos, Léo Silva tinha o atual vínculo terminando em 31 de dezembro. Ele irá para a nona temporada no Atlético, onde chegou em 2011 e foi campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana, além da Copa do Brasil em 2014 (foram também quatro troféus do Mineiro). Léo estuda Educação Física, e continuará no futebol mesmo com as chuteiras penduradas.

“Após conversar muito com o clube e com a minha família, entendemos que é o momento de trilhar novos caminhos e desafios. Sinto-me honrado com o convite do clube e por acreditar no meu potencial fora de campo. Buscarei dar o meu melhor sempre. Desde já agradeço a confiança da diretoria”, declara o defensor atleticano.

Com 359 jogos disputados com a camisa 3 alvinegra, Léo poderia correr atrás da marca de 400 apresentações pelo Galo, empatando com o ídolo Toninho Cerezo. Entretanto, até o fim do Mineiro, o Atlético terá um mínimo de 13 jogos (11 do Mineiro e 2 da Libertadores) e um máximo de 24 (16 do Mineiro e 8 da Libertadores).