Quando a fase é complicada, até as lesões menos prováveis acontecem. O Cruzeiro informou, no início da tarde desta segunda-feira (16), que o zagueiro Léo sofreu uma fratura na clavícula do ombro esquerdo e está fora de combate por tempo indeterminado.

O zagueiro, que é conhecido por sua força e preparo físico avantajado, sofreu um encontrão com o goleiro Weverton, do Palmeiras, durante a derrota da equipe celeste no último sábado (14), em São Paulo.

Para a partida contra o líder Flamengo, na próxima rodada do Brasileirão, a dupla de zaga cruzeirense deve ser formada por Cacá e Fabrício Bruno. Os dois jovens zagueiros terão a missão de parar o atacante Gabigol, artilheiro da competição, com 16 gols marcados.

Apesar de confirmar a fratura do zagueiro, o Dr. Sérgio Campolina, do Cruzeiro, informou que Léo não passará por um procedimento cirúrgico

“O Léo sofreu um trauma no ombro esquerdo, no último lance do jogo contra o Palmeiras. Nesse trauma foi observada uma fratura da clavícula, sem desvio, que inicialmente não indica um tratamento cirúrgico. Ele já iniciou o tratamento conservador. Como qualquer fratura, não há um prazo pré-determinado para a recuperação, porque depende de sua consolidação para a liberação para a prática de esportes de contato. Vamos observar a evolução do atleta nas próximas semanas”, informou o médico