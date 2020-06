O zagueiro Léo retomou os treinos na Toca II nesta sexta-feira (12), uma boa notícia para o jogador e aos torcedores do Cruzeiro. Diagnosticado com coronavírus no dia 3 de junho, o defensor passou por dois exames durante esta semana e testou negativo, o que possibilitou o seu retorno às atividades.

Quando foi diagnosticado com a doença, o zagueiro estava assintomático, ou seja, não apresentava os sintomas básicos, como febre, falta de paladar, gripe, dentre outros. Por causa disso o jogador ficou afastado por mais de uma semana em isolamento social em casa. Três dias após o diagnóstico um novo exame foi realizado e deu negativo. Na última quarta mais um teste foi feito e novamente o resultado foi negativo. O clube informa também que não houve nenhum resultado positivo nos testes aplicados em todo o plantel nesse mesmo exame coletivo.

Nesta sexta-feira o departamento médico do Cruzeiro realizou mas uma bateria de testes do coronavírus em atletas e integrantes da comissão.

“Me senti 100% hoje em meu retorno. Pude fazer em casa todos os exercícios que vinha mantendo aqui e consegui continuar com meu padrão físico. Agora vamos progredir mais com os trabalhos feitos em campo, ao lado do preparador físico e do treinador, para que a gente possa retomar as nossas atividades”, comentou Léo.

O jogador ressaltou que o apoio de conhecidos, torcedores e familiares foi uma força a mais para passar pelo momento difícil.

“Depois do teste positivo, recebi muitas mensagens positivas, com o apoio dos torcedores e dos amigos, sempre me incentivando a superar todas as dificuldades. Agradeço a força para que a gente continue fazendo o nosso trabalho sempre de forma feliz e alegre para que possamos superar tudo isso que estamos vivendo”, completou o capitão celeste.