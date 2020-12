Jogador com maior número de assistências pelo Cruzeiro em 2020, o volante Filipe Machado acumula cinco passes que resultaram em gols com a camisa da Raposa. Neste sábado (5), ele deve ser opção de Felipão para encarar o Brasil de Pelotas, no duelo marcado para às 21h, no Mineirão.

“Não podemos mais perder pontos dentro de casa e temos que entrar concentrados, focados. Pelo jogo ser no Mineirão, quem tem que impor o ritmo do jogo é a gente, somos nós, e é o que a gente espera fazer. Vamos descansar, trabalhar e focar nesse jogo contra o Brasil, de Pelotas, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato”, destacou o volante, durante entrevista remota concedida nesta sexta-feira (4);

“Com a bola é ter qualidade e sem a bola é ter humildade para todo mundo correr, todo mundo marcar, aí fica difícil a gente ser batido. Continuar nessa pegada e focar, porque sábado a gente tem que vencer o jogo”, acrescentou.

O camisa 25 da Raposa se diz bastante satisfeito por ter ajudado a equipe com tantas assistências, mas deixa bem claro que o fundamental são as vitórias e o sucesso coletivo do Cruzeiro.

“Claro que fico feliz por ser o líder em assistências, mas o importante são as vitórias, sendo assistência minha ou de qualquer outro, gol meu ou de qualquer outro do time. O importante é a gente sair vitorioso, como foi contra o América-MG, todo mundo feliz, todo mundo contente no vestiário. O ambiente muda e a gente tem que continuar nessa pegada para termos uma ascensão no campeonato”, finalizou.