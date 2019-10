"Chutar, chutar, chutar...". Apesar de não constar em nenhuma estrofe do hino do Atlético, este lema se tornou tônica do alvinegro na atual edição do Campeonato Brasileiro. Para se ter ideia, no quesito, o time mineiro ocupa o topo da tabela, deixando para trás os outros 19 concorrentes da Série A. Contudo, os pés não passaram tanto pela forma na Cidade do Galo.

Com 410 arremates a gol até a conclusão da 28ª rodada, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, no Morumbi, a equipe conseguiu balançar as redes adversárias em 34 oportunidades (1 gol a cada 12 chutes); mesmo número de gols do Internacional, sexto time que mais tentos anotou até o momento. O Flamengo, líder isolado e dono do melhor ataque do país, deu 397 chutes e correu para o abraço 58 vezes (1 gol a cada 6,8 arremates).

De acordo com o site Footstats, do total de chutes dados pelo Atlético no Brasileirão, 169 foram de dentro da área e os outros 241 de fora. Com grandes dificuldades de superar as defesas adversárias, o time vê os atacantes amargarem jejuns e os meias Nathan e Cazares ocuparem a artilharia da equipe na competição mais importante do país: cada um tem quatro gols anotados.

Veja a lista das cinco equipes que mais finalizaram no Brasileirão 2019:

Atlético - 410

Flamengo - 397

Santos - 397

Fluminense - 387

Palmeiras - 383

Veja a lista dos cinco times que mais gols fizeram no Brasileirão 2019:

Flamengo - 58

Grêmio - 47

Palmeiras - 44

Athletico-PR - 42

Santos - 38