Para ter a chance de ser campeão brasileiro, o Atlético depende, no mínimo, de duas derrotas ou três empates do Internacional nas quatro rodadas finais da Série A. E a torcida atleticana contra o Colorado tem o primeiro capítulo nesta quarta-feira (10), quando o time gaúcho, líder isolado do Brasileirão, recebe, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Sport, que briga contra o rebaixamento.

Se vencer nesta quarta-feira, o Inter chega aos 69 pontos. O máximo que pode ser alcançado pelo Galo, se ganhar os quatro jogos que ainda disputa, é 72. Isso indica que quatro pontos do Colorado nas três rodadas finais o levam a 73, marca inalcançável pelo time de Jorge Sampaoli.

Artilheiro do Internacional neste Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Thiago Galhardo volta a ser opção para Abel Braga no Internacional, mas começa a partida diante do Sport no banco de reservas

Nesta conta é preciso entrar ainda o vice-líder Flamengo, atualmente com cinco pontos a mais que o Atlético, mas com seu jogo pela 35ª rodada já disputado.

Assim, vencendo todas, o Galo precisaria contar com pelo menos um empate do rubro-negro. Um complicador para o alvinegro é o fato de cariocas e gaúchos ainda se enfrentaram, na 37ª rodada, no Maracanã.

Times

A maior novidade do Internacional é a volta do meia-atacante Thiago Galhardo, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols, ao lado de Marinho, do Santos. Eles têm um a menos que Claudinho, do Bragantino.

Apesar de ser um dos destaques do Colorado nesta Série A, Thiago Galhardo será opção no banco de reservas, pois não joga desde 10 de janeiro, quando sofreu uma lesão muscular na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no Beira-Rio. Além disso, ele esteve próximo de ser emprestado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas o negócio não evoluiu e ele volta a poder ser utilizado pelo técnico Abel Braga.

O Inter terá mudanças na parte desta quarta-feira em relação ao seu último jogo, o empate sem gols com o Athletico-PR, na última quinta-feira (4), na Arena da Baixada, no Rio de Janeiro. Na defesa, Uendel entra na vaga de Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No meio, o volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão diante do Furacão, volta ao time para a saída de Rodrigo Lindoso, que recebeu o terceiro amarelo em Curitiba. No ataque, Caio Vidal ganhou a disputa de uma vaga com Marcos Guilherme.

No Sport, a única baixa do técnico Jair Ventura é o lateral-direito Raul Prata, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última sexta-feira (5), no Engenhão, resultado que rebaixou para a Série B o time carioca.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

SPORT

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Ewerthon, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

DATA: 10 de fevereiro de 2021

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere