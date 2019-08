Manutenção. Este foi o resultado para a palavra "invencibilidade" no duelo desta terça-feira (20) entre Atlético x La Equidad, da Colômbia. Com a vitória por 2 a 1, de virada, os brasileiros fizeram pequena gordura para o jogo de volta e, de quebra, seguiram sem derrotas no Horto em 2019.

Com o triunfo no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana chegou aos 23 duelos no Independência na temporada; o treinador, por sua vez, chegou ao 13º jogo de invencibilidade na Arena.

O La Equidad, por sua vez, perdeu a invencibilidade na competição. Mandante do confronto da próxima terça (27), em Bogotá, a equipe do técnico Humberto Sierra se classifica vencendo por 1 a 0. O Galo precisa de empate simples para ser semifinalista e encarar o Colón, da Argentina.