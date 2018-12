O Natal chegou mais cedo para o torcedor atleticano. Numa expectativa de reforçar o time para a Libertadores, o Atlético já está a minutos de acertar com Guga e Réver. Ambos estavam no Aeroporto de Confins na manhã desta sexta-feira, e se encaminharam para a sede do Galo onde assinariam contrato após a realização de exames médicos.

Réver chega com a liberação do Flamengo e do Internacional, clubes nos quais tinha vínculo até dezembro de 2019. O jogador retorna ao Galo cinco anos depois de sair com a ascensão de Jemerson na Copa do Brasil 2014. Curiosamente, reencontrará Levir Culpi, que era o técnico do time naquela temporada. Réver passou os dois últimos anos no Flamengo, emrpestado pelo Colorado, onde não rendeu bem.

Já Guga é uma das grandes promessas da Série B. Titular absoluto do Avaí, quase foi parar no futebol europeu em julho. O HD apurou que o Atlético desembolsará cerca de R$ 8 milhões para ter entre 70% e 75% dos direitos econômicos do jogador. O time de Santa Catarina terá direito a uma porcentagem de venda futura do jovem lateral de 20 anos.

"O Presidente Battistotti foi quem encaminhou a negociação com o CAM, e está nos EUA em férias com a família. Este é um processo, a negociação. Assim q tudo estiver sacramentado e assinado, o clube deve se manifestar. Por enquanto nenhuma manifestação oficial", disse a assessoria de imprensa do Avaí.

Enquanto Guga assinará por cinco temporadas com o Atlético - era cobiçado também por Grêmio e Flamengo -, Réver terá um vínculo de três anos com o Galo. O Atlético já tinha uma fatia dos direitos do capitão da Libertadores 2013.

"Alguns amigos já passaram por aqui. Eu cheguei a fazer teste no Atlético antes de ir pro Avaí. Já conheço a estrutura. Já acompanhava as competições, pela TV. Sei que é um clube grande, que a torcida muita apoaixonada e que vai apoiar sempre, todos os jogos", disse Guga, ao Globoesporte.com.