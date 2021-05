Uma das promessas formadas nas categorias de base do Cruzeiro nas últimas temporadas, o zagueiro Paulo pode estar de saída do clube estrelado. A diretoria da Raposa comunicou ao staff do jogador, de apenas 19 anos, que estuda emprestá-lo para outra equipe, para que ele possa atuar com mais regularidade no segundo semestre.

A informação sobre o possível empréstimo do zagueiro foi divulgada inicialmente pelo portal Deus me Dibre e confirmada pelo Hoje em Dia. Esse cenário foi consolidado pelo pouco prestígio que Paulo conta junto ao técnico Felipe Conceição. O atual comandante do time celeste não escalou o jovem defensor, de 1,88 metro, em nenhum dos 15 jogos disputados pela Raposa na temporada.

Nas últimas seis partidas, inclusive, o jogador sequer foi relacionado para o banco de reservas. Nem mesmo a saída de Manoel - então titular da defesa estrelada, que se transferiu para o Fluminense, em abril – mudou a situação do zagueiro.

No período, o defensor viu Werverton, um ano mais novo, se consolidar ao lado de Ramon na dupla de zaga.

Eduardo Brock, contratado junto ao Ceará, se tornou o reserva imediato do setor.

Lançado por Felipão

No Cruzeiro desde 2015, Paulo recebeu a primeira chances no time principal através do técnico Felipão. O comandante do pentacampeonato da seleção brasileira acionou o jogador, já integrado ao elenco de cima da Raposa há vários meses – no segundo tempo da vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA, em 8 de janeiro, pela 33ª rodada da Série B.

Na última rodada do torneio, já sem Luiz Felipe Scolari, o zagueiro foi titular e atuou os 90 minutos do empate sem gols com o Paraná.

Antes mesmo de estrear pelos profissionais, e cercado de expectativas em relação ao futuro nos gramados, Paulo teve o contrato renovado pela diretoria celeste até dezembro de 2023.

Entretanto, apesar de iniciar a atual temporada com a expectativa de ser mais utilizado, o zagueiro viu a situação na Raposa mudar, e perdeu espaço no time com a chegada de Felipe Conceição.

Conceição, inclusive, indicou prováveis mudanças no elenco estrelado para a disputa da Série B, dando mais um indício de que Paulo pode respirar novos ares na sequência de 2021.

