A vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2021 foi assegurada pelo Atlético no último domingo (21), com a vitória por 3 a 2 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. O resultado recolocou o Galo na terceira posição do Brasileirão, mas a sequência nesta colocação dependia de um tropeço do São Paulo diante do lanterna e já rebaixado Botafogo, nesta segunda-feira (22), no Engenhão, no Rio de Janeiro. E ele aconteceu. O Glorioso, com um gol de Matheus Babi, no segundo tempo, venceu por 1 a 0 o tricolor paulista, que teve o lateral-esquerdo Reinaldo expulso aos 28 minutos da etapa inicial. O atacante Luciano, um dos artilheiros desta Série A, desperdiçou um pênalti na reta final do confronto.

A terceira posição vale R$ 1,7 milhão a mais para o Atlético, pois 30% do dinheiro da TV na Série A é de acordo com a colocação do time, e o terceiro fatura R$ 29,7 milhões, contra R$ 28 milhões do quarto.

Com 65 pontos e 19 vitórias, contra 63 do São Paulo e duas vitórias a menos, com um empate diante do Palmeiras, na próxima quinta-feira (25), às 21h30, no Mineirão, o Galo termina o Brasileirão na terceira posição.

Se o Galo for derrotado pela equipe paulista, só perderá o posto para o tricolor paulista se ele vencer o líder Flamengo, no mesmo dia e horário, no Morumbi.

A situação são-paulina se complicou na briga pelo G-4, pois se não derrotar o Flamengo, e o Fluminense vencer o Fortaleza, no Maracanã, o tricolor carioca toma a quarta posição do São Paulo.

É bom destacar que o Palmeiras deve ter uma formação alternativa no Gigante da Pampulha, pois no próximo domingo (28) começa a decidir a Copa do Brasil com o Grêmio. Os dois times fazem a partida de ida às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O último jogo do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro marcará o fim da trajetória do técnico Jorge Sampaoli no clube, pois ele vai se transferir para o Olympique de Marselha, da França, devendo viajar já na próxima sexta-feira (26).