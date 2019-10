O jogo entre Chapecoense e Cruzeiro, neste domingo, às 19h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser considerado também como a partida entre o lanterna e o clube que está com o alerta mais do que ligado. A Chape, que estará diante de seu torcedor na Arena Condá, ocupa a última colocação na tabela de classificação, enquanto a Raposa aparece na 18ª posição e lutando para sair da zona de rebaixamento.

De olho na vitória, que não acontece há sete jogos, o Cruzeiro precisa triunfar para tentar se livrar do risco de rebaixamento, que aumenta rodada a rodada.

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que gerencia o site "Probabilidades do Futebol", o time estrelado tem atualmente 71,9% de cair para a Segunda Divisão. A Chapecoense segura a lanterna no Brasileirão e de acordo com a matemática tem 95,5% de ser rebaixada.

O jogo

Para a partida que é de total importância para ambas as equipes o time mandante tem problemas. o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com o volante Márcio Araújo e com o atacante Everaldo, dois dos destaques do time catarinense. A dupla está suspensa já que levou o terceiro cartão amarelo.

Em compensação o atacante Henrique Almeida, recuperado de lesão na coxa, volta a ficar à disposição do treinador, que acredita em um jogo nervoso.

"Vai ser um jogo nervoso. Dois treinadores que buscam a primeira vitória. Apenas a vitória traz a esperança e o conforto de buscar algo a mais. Não adianta mirar a 38ª rodada", comentou o treinador.

Desempenho muito ruim

O Cruzeiro não está lá essas coisas no Campeonato Brasileiro, mas se tem uma oportunidade de vencer, essa chegou. A Chapecoense hoje tem o quarto pior desempenho da era dos pontos corridos com apenas 20,83% de aproveitamento.

Esse número só não é pior do que outras campanhas, como a feita pelo Paraná (20,17% em 2018), Náutico (17,54% em 2013) e América-RN (14,91% em 2007).

A sequência da Chape soma 15 derrotas em 24 jogos, uma derrota a menos do que o time Condá teve em todo o Brasileirão de 2018: 16 revezes.

Time mudado

O Cruzeiro também terá mudanças em relação ao time que empatou com o Fluminense. O meia Robinho está suspenso e não terá condição de entrar em campo. Em contrapartida o camisa 10 Thiago Neves, que ficou fora do jogo com o Tricolor Carioca por suspensão, volta.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o Cruzeiro terá duas mudanças. Uma é o iminente retorno de Thiago Neves, que ocuparia a vaga de Robinho. A outra mudança pode acontecer em dois setores: meio ou ataque.

O volante Ederson volta a ganhar condição de jogo. O meio-campista foi poupado contra o Fluminense por causa de desgaste físico. E se ele foi acionado no time titular quem deve perder a vaga é Jadson.

Ou a saída de Sassá para a entrada de Marquinhos Gabriel. O camisa 99 esteve no onze inicial diante do Flu, quando Abel Braga apostou em um esquema de 4-3-3 com variação pro 3-4-3.

Se optar pela entrada de Marquinhos Gabriel o treinador voltaria o esquema de jogo para o 4-2-3-1, com Fred sendo o homem de referência no ataque, á frente da linha de três formada pelo próprio Marquinhos aberto pela direita, David na esquerda e Thiago Neves centralizado.

Fred, o centroavante da Raposa, comentou que o jogo será de muito contato físico.

"A Chapecoense também vem de resultados ruins. Eles também estão com pressão. Nunca foi fácil jogar lá contra a Chapecoense. É um jogo de muita força, de contato físico, e a gente vai tentar adaptar a isso, ganhar na raça, e colocar também a nossa técnica, sabendo aproveitar desse momento deles, porque vão estar jogando em casa e, assim como em todos os clubes acontece, tentar segurar a pressão inicial, impor o ritmo forte para sair na frente e fazer uma boa vantagem", disse.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste domingo:

Chapecoense

Escalação: João Ricardo, Eduardo, Douglas, Rafael Pereira e Roberto; Elicarlos, Gustavo Campanharo (Vini Locatelli), Bruno Pacheco e Camilo; Régis e Arthur Gomes (Henrique Almeida).

Desfalques: Márcio Araújo e Everaldo (suspensos). Gum, Renato, Yann Rolim, Vagner, Dalberto e Thiago Santos (lesionados)

Cruzeiro

Escalação: Fábio; Edílson, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Fred.

Desfalques: Robinho (suspenso), Léo e Rodriguinho (lesionados) e Orejuela (servindo à seleção da Colômbia)

Dúvida: Pedro Rocha, em recuperação de pancada no tornozelo esquerdo, tem a presença incerta no duelo

Ficha do jogo



Motivo: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Condá, em Chapecó

Data: 13/10/2019 (domingo)

Horário: 19h30

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere