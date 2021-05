O América terá um desfalque certo para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com o Criciúma, nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Independência. Trata-se do lateral-esquerdo Alan Ruschel, contratado recentemente por empréstimo junto ao Cruzeiro.

Isso porque, o lateral já defendeu a Raposa na competição, e o regulamento do torneio não permite que um jogador defenda duas equipes diferentes na mesma edição.

Ruschel estreou pelo Coelho nesse domingo, na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em Curitiba, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

Com isso, a tendência é que o técnico Lisca mantenha Marlon no setor.

João Paulo

Uma novidade que pode aparecer ao menos no banco de reservas diante do Criciúma é o lateral-esquerdo João Paulo.

Em recuperação de lesão na panturrilha direita, o jogador iniciou no final da semana passada a transição do departamento médico para a preparação física.

A última partida de João Paulo foi o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no dia 9 de maio.

Em relação ao time que vem atuando nos últimos jogos, Lisca não terá problemas por suspensão ou lesão e poderá repetir o time que iniciou jogando pelo Brasileirão.