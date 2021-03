Oitava contratação do Cruzeiro para a temporada, Rômulo afirmou que a lateral direita, sua posição de origem, ficou mesmo no passado.

Em sua entrevista coletiva de apresentação, nesta segunda-feira (29), o jogador afirmou que inicia a segunda passagem pela Raposa em busca de uma vaga no meio-campo.

“Quando eu sai do Brasil, atuava como lateral-direito e, na Itália, o lateral-direito é praticamente um quarto zagueiro. Então, pelas minhas características táticas e ofensivas, já nos primeiros três meses o pessoal optou em me colocar como volante. Nas categorias de base eu já tinha atuado como volante. Então, essa adaptação foi bem fácil. Nesses últimos dez anos atuei sempre como volante e volto para o Cruzeiro para exercer a função que nos últimos dez anos eu estava exercendo”, completou o ítalo-brasileiro.

Na primeira vez em que atuou com a camisa celeste, Rômulo disputou posição com Jonathan na lateral direita. No período o novo contratado atuou em 19 jogos, marcou um gol.

O jogador participou da campanha do vice-campeonato do Campeonato Brasileiro em 2010 e do título do Mineiro, no ano seguinte.

O atual elenco celeste conta apenas com o paraguaio Rául Cáceres como especialista na lateral-direita. O jovem Geovane, zagueiro de origem, vem sendo deslocado para a função nos treinamentos.

Pronto para reestrear

Mesmo sem entrar em campo desde junho de 2020, quando ainda defendia o Brescia, da Itália, Rômulo garante que do ponto de físico, está apto a reestrear pelo Cruzeiro

“Fisicamente estou muito bem. Eu sempre me cuidei muito como atleta. Nesses últimos anos, na Itália, sempre tive um dos melhores desempenhos do campeonato na parte física. Sempre cuidei muito disso. Estou pronto para jogar. Eu estava treinando muito forte”, completou o volante.

O ítalo-brasileiro agora espera a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ganhar condições legais de jogo.

Após a regularização junto à CBF, a participação do volante no duelo com o Tombense, nesta quinta-feira (1º), às 16h no Mineirão, pela 6ª rodada do Estadual, dependerá apenas da comissão técnica.

“Se tiver que jogar 90 minutos amanhã, estou pronto. Claro que tem uma adaptação por trás, conhecer novos companheiros, mas esse é um processo natural. Mas o importante que estou bem para ficar disponível assim que o clube precisar”.

Rômulo foi a oitava contratação da Raposa para a temporada. Antes dele, chegaram o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa, o meia Marcinho e os atacantes Felipe Augusto e Bruno José.