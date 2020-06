O Atlético segue em buscas de reforços para a montagem do elenco do técnico Jorge Sampaoli. O treinador, inclusive, estaria ajudando em consultas, ligando diretamente para agentes de alguns jogadores.

De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, um deles seria o lateral-direito Fabricio Bustos, de 24 anos, atualmente no Independiente-ARG. O atleta, inclusive, já estaria ciente do interesse.

Para tirar Bustos da equipe argentina, o Atlético teria que desembolsar cerca de 4 a 5 milhões de dólares (R$ 21 milhões a 26,8 milhões). Ele tem vínculo com o alvirrubro até 2022. Como já é de conhecimento, a equipe hermana passa por grande crise financeira e pretende negociar alguns atletas para aliviar o caixa.

Yago Pikachu, atualmente no Vasco, também teve o nome ventilado como opção para a posição, mas as partes (Atlético e staff do jogador) negam que haja algo em andamento para que isso aconteça.

Silvio Romero

Outro jogador especulado do Atlético, que também atua no Independiente, é o atacante Silvio Romero. Contudo, a reportagem apurou que o mesmo não estaria nas pretensões do alvinegro.