Em uma primeira vista, a análise do futuro de Patric no Atlético é de mais concorrência e menor espaço. Mas fatores externos deixam o camisa 29 com papel importante no elenco do Galo para 2019, ainda que na função de "reserva imediato" das duas laterais. O jogador que teve oferta considerável do São Paulo no meio do ano faz parte dos planos alvinegros para esta temporada de Libertadores que bate à porta.

Reserva de Emerson e também de Fábio Santos, é a polivalência de Patric, além de seu poderio físico, que o tornam um jogador valorizado no Galo. Ao Hoje em Dia, o empresário do atleta, Fábio Melo, afirmou que houve consultas de "clubes importantes", mas que o presidente Sette Câmara afirmou pretender aproveitar o serviço do lateral.

"O Patric nós tivemos consultas de clubes importantes, mas o Presidente foi taxativo que ele fica. O Emerson estará na Seleção Sub-20 e não jogará no começo da temporada. Além disso, há a versatilidade do Patric, que é fundamental numa eventual saída até do Fábio Santos", disse Melo.

Apesar da ausência de Emerson, o Atlético deve escalar o jovem Guga, reforço perto de ser anunciado junto ao Avaí, para ser o dono da posição. Na outra lateral, o jovem Hulk chegou a ser o substituto de Fábio Santos em algumas ocasiões, mas Patric, com a chegada de Levir, também atuou na função. Ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2019.