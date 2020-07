A suspensão por doping do lateral-direito do Santos Daniel Guedes terminou. O jogador, que não atua desde setembro de 2019, período em que vestia a camisa do Goiás, agora pode assinar com outro clube. O Cruzeiro era um dos interessados no atleta e a punição que o impedia de atuar era uma das barreiras que impediam o acerto entre o ala e o clube mineiro.

No fim de maio deste ano o próprio Daniel Guedes revelou conversas com Enderson Moreira, que também já havia tornado público o desejo de contar com o lateral.

“O professor Enderson me ligou, perguntando sobre minha situação e também para saber o meu interesse em atuar pelo Cruzeiro. Foi uma conversa direta com ele, depois eu deixei tudo nas mãos do meu empresário e das diretorias de Santos e Cruzeiro”, contou Guedes em entrevista à Itatiaia há dois meses.

Guedes tem contrato com o Santos até julho de 2022, mas o Peixe não tem interesse em aproveita-lo no elenco, já preenchido por Madson e Pará. Portanto, há chance de o clube santista emprestá-lo ao Cruzeiro.

Com a camisa do próprio Santos o lateral-direito teve sua primeira oportunidade no time principal. E foi Enderson Moreira que o promoveu naquela época.

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) julgou Guedes na última quinta-feira. Em um julgamento de mais de três horas o lateral-direito recebeu punição de oito meses. Entretanto, como está há mais de dez meses sem atuar, já cumpriu a pena e poderá jogar novamente.

Em 2019, quando estava no Goiás, Daniel Guedes teve detectada em sua urina no teste antidoping o uso da substância higenamina. O flagra aconteceu após a derrota Esmeraldina por 1 a 0, para o CSA, em 27 de maio. Enquanto não era suspenso preventivamente o jogador seguiu atuando pelo Goiás.

O melhor momento de Daniel Guedes aconteceu em 2018 com a camisa do Santos.