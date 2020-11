O Cruzeiro informou na tarde desta quarta-feira (4) que o lateral-direito Rafael Luiz foi diagnosticado com a Covid-19, após exames realizados para o duelo contra o Botafogo-SP, marcado para esta sexta, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B.

De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, o jogador está assintomático e encontra-se em isolamento, em contato constante com profissionais do clube estrelado.

Sem poder contar com Rafael, o técnico Felipão deve poder contar apenas com o paraguaio Rául Cáceres para o setor. Isso, porque, Daniel Guedes, que poderia ser outra opção para atuar no setor, está acertando a transferência para o Goiás.

Além de não poder atuar diante do Botafogo-SP, a tendência é de que o jovem lateral de 19 anos também fique de fora do confronto com o Guarani, na próxima segunda-feira, às 20h, no Mineirão.

Já para a partida contra o Figueirense, no dia 20, também no Gigante da Pampulha, as chances de Rafael ter se recuperado e testado negativo para o coronavírus são maiores.