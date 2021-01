Após confirmar sete reforços, renovar com 14 jogadoras e anunciar que a goleira Dafiny, revelada pela base, vai compor o elenco principal em 2021, o Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira (13) mais uma contratação para sua equipe feminina. Ex-Grêmio e Palmeiras, a lateral-esquerda Rebeca é a nova integrante das Cabulosas.

Natural de Lorena (SP) e com passagens por outros times, como Portuguesa, 3B e Taubaté, a atleta de 28 anos anseia por um “ano abençoado” vestindo a camisa celeste.

“Chego para somar, tanto dentro quanto fora de campo. Acredito muito que um grupo forte é um grupo unido, e minhas expectativas para este ano são as melhores possíveis. Acho que o principal objetivo é chegar à fase final do Brasileiro e colocar o Cruzeiro no lugar de destaque que ele merece”, afirmou ela.

E os anseios não param por aí. “Neste grande clube, sonho também com a chance de ser convocada para a seleção. Nunca se sabe. Vamos trabalhar muito e creio que o momento está propício para grandes conquistas”, completou.

Planejamento

Além de Rebeca, o Cruzeiro já contratou as meio-campistas Stephanie Zuniga e Mayara Vaz, a zagueira Jéssica Romero, a goleira Carol Aquino, a volante Carol Shimo e as atacantes Pâmela e Marília.

No grupo das que tiveram os contratos renovados estão a goleira Mary Camilo, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos.

Receba defendeu o Grêmio no ano passado

Confira a ficha da nova contratação celeste

Nome: Rebeca Adina do Prado Monteiro

Posição: lateral

Data de nascimento: 28/10/1992

Cidade: Lorena (SP)

Carreira: Taubaté – 2014 a 2015; Portuguesa – 2016; Sport – 2017 e 2018; 3B da Amazônia – 2018; Palmeiras – 2019; Grêmio – 2020; Cruzeiro – 2021

Títulos: Campeã do Pernambucano, da Copa do Nordeste e campeã da Taça São Paulo