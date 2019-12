Muito da resistência de Wagner Pires de Sá em assinar a sua renúncia à presidência do Cruzeiro aconteceu pela pressão de integrantes da sua diretoria que temem a facilitação da investigação das denúncias que foram feitas contra a administração. Em determinado momento, até um acordo, para que tudo fosse amenizado e o clube passasse a viver novos tempos sem apuração a fundo dos fatos foi tentada, mas isso não aconteceu. E um dos integrantes do conselho de notáveis, que administrará o clube nos próximos 60 dias, garantiu ao Hoje em Dia: “Se fosse assim, eu não entraria e nem os outros. É gente séria e pode ter certeza de que faremos a Lava jato do Cruzeiro”.

Empresário bem-sucedido, o futuro dirigente cruzeirense afirma que todas as denúncias serão investigadas e que irregularidades encontradas, dependendo do que for, serão encaminhadas ao Ministério Público ou à Polícia Civil.

Novo integrante do conselho de notáveis do Cruzeiro garante que clube será passado a limpo com investigação das denúncias contra a diretoria de Wagner Pires de Sá

“Eu mesmo pago planos de sócio apenas para ajudar ao clube. O dinheiro do Cruzeiro é do torcedor. Se foi usado em corrupção, os responsáveis terão de pagar por isso. Será assim ou não participo e coloco a boca no trombone”, afirmou o dirigente.

Depois de uma gestão contestada por desmandos administrativos, de a imagem do Cruzeiro ter sido arranhada mundialmente, o clube ganhar a fama de caloteiro por não arcar com as despesas pelas quais se comprometeu e viver a pior e maior crise institucional nos seus quase cem anos, inclusive com o rebaixamento histórico à Série B do Campeonato Brasileiro, surge uma luz no fim do túnel para o torcedor.

“A instituição Cruzeiro foi gravemente atingida. E a recuperação da nossa imagem depende de seriedade e da investigação dos fatos e, se comprovadas as irregularidades, a punição dos responsáveis”, analisa o integrante do conselho de notáveis da Raposa, que prefere não se identificar neste momento, mas que garante à torcida que o clube será passado a limpo.