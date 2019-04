O Atlético enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira (10), ás 19h15 em duelo decisivo para as pretensões do time na Copa Libertadores.

Com três pontos em três jogos, o Galo é o terceiro colocado do grupo B, e precisa de um bom resultado no estádio Nueva Olla, para continuar vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Para o Cerro, lider do grupo com nove pontos, o triunfo garante a classificação para a próxima fase.

Mesmo com um desempenho abaixo do esperado na principal competição do continente até o momento, a equipe alvinegra desperta muito respeito na imprensa que cobre o Cerro.

“Respeitamos muito o Atlético, lembramos o que eles fizeram em 2013 na final com o Olimpia. É uma equipe muito forte, e tem um grande jogador que é o Cazares, que pode fazer a diferença”, afirmou Erik Wismann, comentarista da rádio 91,5 fm de Assunção.

Wissmann também projeta qual vai ser a postura do Cerro no duelo desta quarta.

“O time tem nove pontos no campeonato, não precisa se expor muito, atacar demais. Acredito que o Cerro vai esperar um pouco o Atletico sair para o jogo, para depois aproveitar a velocidade dos atacantes nos contra ataques”.

Já Dani Serna, repórter da rádio 91,5 corrobora o discurso de respeito do colega, e aponta outro jogador do Galo que chama mais a atenção da imprensa paraguaia.

“Só de ser uma equipe brasileira já temos que respeitar. O Cerro conseguiu uma grande vitória fora de casa no turno, mas o Atlético é muito forte. Quem chama mais a atenção é o Ricardo Oliveira, que mesmo mais velho, continua muito eficiente. O Cazares e o Chará também são muito perigosos”, completou.