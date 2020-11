Um das principais jogadores do América nos últimos anos, o volante Zé Ricardo vai desfalcar o América nos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogador teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no último sábado (14).

Como de praxe, Coelho não informou o grau de gravidade do problema, nem o prazo estimado para a recuperação. Entretanto, é certo que Zé ficará de fora dos próximos compromissos pelo Brasileiro.

Com a ausência de Zé Ricardo, três jogadores aparecem como principais candidatos a formar a dupla de volantes ao lado de Juninho.

Flávio

O primeiro é Flávio, titular no confronto com o Internacional, pela Copa do Brasil, na última quarta.

Com apenas 20 anos, o jogador é formado nas categorias de base do clube, e já soma 24 jogos e dois gols pela equipe principal do Coelho.

Nesta temporada, Flávio atuou em dez jogos, obtendo seis vitórias, três empates e uma derrota defendendo o Alviverde.

Sabino

Zagueiro de origem, Sabino foi deslocado para a função de primeiro volante nos dois jogos em que atuou em 2020, ambos sob o comando de Lisca na temporada.

O último deles, também contra o Inter, em que substituiu Flávio nos minutos finais.

Também formado no Coelho, o defensor de 21 anos, que soma três jogos pelo Coelho, mostrou personalidade no confronto com o Colorado, sendo um do que converteu as penalidades a favor do América, concluindo com uma cobrança de muita categoria.

Léo Gomes

Contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, na semana passada, o volante Léo Gomes tem uma rodagem maior no futebol em relação aos dois concorrentes.

Aos 23 anos, o jogador, que defendeu o Furacão na Libertadores deste ano, pode atuar em mais de uma função no meio-de campo.

Entretanto, em sua entrevista de apresentação, nessa quinta, Léo afirmou que prefere atuar na proteção da defesa, assim como Zé Ricardo faz.

"Sou um volante com características de marcação, mas também com saída para o jogo. Ali no meio eu consigo fazer tanto o primeiro volante, como o segundo, porém minha especialidade maior, que eu vinha jogando nos últimos anos, é sempre de primeiro volante, mas estamos ai para o que der e vier. O que o professor Lisca precisar, vou estar fazendo em alto nível". disse o novo reforço do Coelho.

Alê

Por fim, caso o técnico Lisca, que costuma variar o esquema de jogo do Alviverde durante os jogos, ele pode optar pela entrada de Alê.

Normalmente principal articulador da equipe, o jogador era titular absoluto da equipe, até sofrer uma lesão muscular.

Desde então, Geovane, seu substituto, entrou bem no time e se manteve entre os titulares.

Caso opte em usar Alê na vaga de Zé Ricardo, o capitão Juninho seria deslocado para a função de primeiro volante, com o próprio Alê atuando como segundo homem de meio de campo, formando um trio de meias bem ofensivo, ao lado de Geovane.

Com as quatro opções, o comandante alviverde prepara o time para o duelo com o Operário-PR , neste sábado (21), às 16h30, no estádio Germano Krüger, pela 22ª rodada da Série B.

Com 37 pontos, o Coelho precisa ao menos de um ponto para não correr o risco de deixar o G-4 do torneio.