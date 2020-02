O técnico Adilson Batista terá três desfalques de titulares para a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. O meia Everton Felipe, além dos volantes Jadsom e Machado, ficarão fora da partida desta quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Canarinho, em Boa Vista, por causa de problemas musculares.

O Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o confronto no Norte do Brasil sem a presença do trio. A situação que demandará mais tempo de recuperação é a do volante Machado. Com lesão muscular na coxa direita o jogador pode ficar fora das partidas por até um mês, de acordo com apurações da reportagem.

Everton Felipe tem uma contusão mais simples, mas seu retorno aos gramados também não deve acontecer antes de 15 dias. Segundo apurou o Hoje em Dia o meia só deve ganhar condição de jogo após o Carnaval. Sendo assim já seria desfalque contra o Patrocinense, em Patrocínio, na sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Quem também fica fora do jogo contra o São Raimundo é Jadsom. O jogador, segundo informações preliminares, fica fora por causa de indisposição. A presença dele no jogo contra o Patrocinense também não está garantida.

A disponibilidade do volante Machado e do meia Everton Felipe já era dúvida. Isso por que a dupla não apareceu no gramado durante o treino na manhã desta terça-feira.

Veja a lista de relacionados para São Raimundo x Cruzeiro

Goleiros: Fábio e Vitor Eudes

Laterais: Edilson, João Lucas, Rafael Santos e Valdir

Zagueiros: Arthur, Cacá, Edu e Léo

Meio-campistas: Adriano, Marco Antônio, Maurício e Pedro Bicalho

Atacantes: Alexandre Jesus, Caio, Jhonata Robert, Judivan, Roberson e Welinton