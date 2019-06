A lateral-direita Fabiana foi cortada da seleção feminina por causa de uma lesão muscular na coxa da perna direita. Imediatamente, o treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) convocou a jogadora Poliana, atleta do São José, clube de São Paulo, que deverá se apresentar em Grenoble, na França.

No treino de domingo (2), em Portimão, cidade do litoral Sul de Portugal, onde a seleção faz a preparação para a Copa do Mundo, Fabiana disse ao departamento médico da seleção que sentiu dor na região posterior da coxa direita. Submetida a um exame de imagem, a jogadora foi diagnosticada com uma lesão do músculo semitendinoso, classificação grau 1, e sem tempo de recuperação para jogar a Copa do Mundo da França.

Marta melhora

Depois de 11 dias de tratamento na fisioterapia, a atacante Marta realizou, nessa segunda-feira (3), exame de imagem para verificar a evolução da cicatrização da lesão na coxa esquerda. A recuperação foi considerada bom pelo departamento médico.

Essa melhora permite que a atleta possa iniciar o processo de transição para o campo, mantendo o trabalho fisioterápico e os exercícios de fortalecimento muscular.

A seleção brasileira feminina estreia na Copa do Mundo da França, enfrentando a seleção da Jamaica, no próximo domingo, dia 9, às 10h30, na cidade de Grenoble.

O jogo de abertura da competição está marcado para sexta-feira, dia 7, às 16h, entre seleção francesa e as sul-coreanas, no Parque dos Príncipes, em Paris.

