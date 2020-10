Substituídos por lesão no empate em 1 a 1 contra o Náutico, no último domingo (25), Arthur Caíke e Matheus Pereira vão ser reavaliados pelo departamento médico do Cruzeiro nesta terça.

O atacante deixou o gramado aos 35 minutos da primeira etapa, após sentir dores na coxa direita. Airton, seu substituto na partida, marcou o gol da Raposa no duelo no Recife.

Já o lateral-esquerdo, substituído no intervalo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo, após uma entrada do atacante Jorge Henrique. Patrick Brey, que entrou no seu lugar, deu a assitência para Airton balançar as redes.

Após dois jogos fora de casa, e um período de treinamentos em Atibaia-SP, o elenco celeste se reapresenta na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa II.

Na 18ª colocação, com 17 pontos, o time estrelado volta a campo nesta sexta (30), para enfrentar o Paraná, às 21h30, no Mineirão, pela 19ª rodada da Série B.