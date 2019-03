A vitória sobre o Patrocinense, neste sábado (9), por 1 a 0, em Patrocínio, que mantém o Atlético na liderança isoldada do Campeonato Mineiro, dá ao técnico Levir Culpi a tranquilidade necessária para a partida da próxima terça-feira (12), quando o Galo encara o Nacional, do Uruguai, às 21h30, no Estádio Parque Central, em Montevidéu.

Isso porque na estreia atleticana no Grupo E da Copa Libertadores, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño, na última quarta-feira (6), no Mineirão, o que jogou muita pressão sobre Levir e o time alvinegro.

E o treinador, logo após o jogo, já fazia uma análise do que espera encontrar na capital uruguaia: “Espero um jogo físico, com bola aérea forte. Jogo com característica de Libertadores. Jogos no Paraguai, Argentina, Uruguai, são muito disputados, muito brigados”, afirmou o treinador atleticano.

Ele mostrou ainda que trabalha a cabeça de seus jogadores, após as vaias da última quarta-feira, no Mineirão: “A competição exige um grande controle psicológico e uma vontade de vencer acima da média”, analisou Levir.

Liderança

Sobre o jogo deste sábado, o comandante atleticano viu como fundamentais os três pontos: “O principal foi a vitória. Mantivemos a diferença e isso é muito importante. Jogadores de parabéns e estamos seguindo”.

Para Levir, a vitória tem ainda mais mérito pelas condições do gramado do Estádio Pedro Alves do Nascimento. “O gramado foi uma coisa a parte. Dimensões são normais, mas o gramado não é normal. E no segundo tempo ele ficou mais difícil ainda. E isso força muito a parte física. É um estádio legal, bom, mas o gramado é ultrapassado, pesado”, reclamou o técnico.

A vitória, na sua opinião, foi alcançada com justiça: “O equilíbrio do time agradou. Criou as melhores situações. A bola entrou no finalzinho, mas foi mérito”.

O Atlético volta a treinar na tarde deste domingo (10), na Cidade do Galo. À noite, a delegação embarca para Montevidéu, em voo fretado. O treino da próxima segunda-feira (11) será na capital uruguaia.