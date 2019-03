Pressionado após a segunda derrota consecutiva na Copa Libertadores, o técnico Levir Culpi justificou a manutenção do esquema de jogo, de titulares que vem sendo contestados por parte da torcida, e disparou contra as críticas que vem sofrendo pelo mal momento do time.

Em entrevista coletiva na Cidade do Galo, nessa sexta-feira (15), o comandante alvinegro defendeu cautela em relação a mudanças no time titular, e pediu um voto de confiança para a torcida.

“Se acontecesse isso (fazer o que torcida quer), a cada dia, a cada jogo, eu colocaria uma formação diferente da outra. As pessoas precisam acreditar mais no trabalho nosso, que já não é de agora. Tem um tempo para organizar, tem um tempo para estabilizar. Nós não temos nenhum time estabilizado. Nós temos jogadores que são ótimos e que nem jogaram ainda. Tudo é uma questão imediata. É claro! As coisas estão passando e se você perder você cai fora. Mas se você cai fora, você aprende e não cai na próxima. Agora, se a cada resultado ruim você quer mexer em tudo, não acontece nada. Uma ou duas posições normalmente… Você tem que manter uma base para essa base dar tranquilidade”, completou.

Patric

O treinador também fez questão de defender o lateral-direito Patric, que vem tem as últimas atuações questionadas por parte da torcida, que deseja que Levir dê mais chances ao jovem Guga.

“Há quantos anos o Patric está no Atlético? Quem é essa pessoa dentro do Atlético que segura um jogador que não é bom? Você acha que esse jogador tem essa força toda? Alguma coisa ele tem. Gente fina não tem nada a ver. Ele tem que ter produtividade. Já jogou bem aqui, já jogou bem fora daqui. Joga em uma posição que tem pouquíssimos jogadores. Nós não conseguimos contratar um lateral-esquerdo e estamos no mercado. É um cara muito profissional, querido por todos. Assisti a um vídeo de uma brincadeira dele fazendo três gols em uma partida. Não é um perna de pau. Não sei como responder essa coisa neurótica de escolher um cara para Cristo.

Elias

O experiente comandante também tomou as dores de Elias, que também vem recebendo críticas em função das suas últimas apresentações.

“Vocês lembram. O Elias tem um histórico péssimo. Foi horrível no Corinthians. Nunca fez nada no Corinthians, nunca fez nada aqui. Este é o conceito do cara? Existe uma neurose. Ela ganha embasamento com os resultados dos jogos e com os desempenhos? Não. Não vem jogando muito bem. Vamos matar os dois? Tira os dois e traz mais dois? Não é assim que funciona. É como família. Se vocês agissem assim com os filhos de vocês, vocês matavam todos. Vamos ter um pouco mais de calma. Ninguém está aqui para brincar. Todo mundo está aqui para vencer. Isso aqui é a nossa profissão. Ninguém quer perder o jogo. Peço para os torcedores um pouco de compreensão e, dentro do possível, foram feitas algumas mudanças. Times com muitas mudanças vai ser sempre verde, nunca entrosado. Agora nós temos um clássico contra o América, um jogo muito importante e nós vamos procurar fazer o nosso melhor”.

Críticas

Levir Culpi também disparou sobre as críticas que vem recebendo pelo mal momento do time na Libertadores.

“Existe uma diferença muito grande entre o apelo da imprensa e da torcida com a realidade das coisas. Vocês da imprensa, os torcedores, vocês têm um acesso muito pequeno. O mundo de vocês é muito pequeno. Vocês não entendem o que funciona, como funciona a coisa lá dentro. Quem não jogou futebol tem uma dificuldade maior ainda. Quantas vezes vocês já passaram por jogos em que o time jogou maravilhosamente bem e perdeu? Quantas vezes nós jogamos muito mal e vencemos?”.

Por fim, Levir direcionou o desabafo para quem vêm demonstrando insatisfação com o time através das redes sociais.

“Quem é que entra no campo pensando em jogar mal? Quem é que escala o time do Atlético pensando em perder? São coisas assim, meio neuróticas. A gente precisa administrar isso um pouco. Infelizmente, não tem como. Porque é neurótico. Viralizou. É coisa de redes sociais. Redes sociais é uma rede para covardes. Porque um covarde atrás de uma rede social é ótimo para ele. Ali ele escreve o que ele pensa e mete o pau em todo mundo. O cara é rei. Está escrevendo ali e está todo mundo ouvindo, lendo. Todo mundo não, não é? Os que participam. Vocês precisam pensar um pouquinho mais nisso também. Os críticos! Por exemplo, os críticos. Eu gostaria de fazer uma crítica aos críticos agora. No trabalho de vocês, em que lugar vocês estão no ranking brasileiro? O cara é um engenheiro. Você é o melhor engenheiro do Brasil? Você é o melhor médico do Brasil? Qual é a categoria de médico? As pessoas não se colocam no lugar, só querem julgar o jogador, o clube, o time, o técnico”, continuou.

Em relação ao time que enfrenta o América, neste domingo (17), às 16h, no Mineirão, em duelo que vale a liderança do Campeonato Mineiro, Levir não deu pistas dos onze que vão iniciar jogando, e nem se vai abrir mão do esquema de três volantes, contestado em função dos últimos revezes.

Com 22 pontos, em nove jogos, o Galo tem um ponto a mais que o Coelho, e luta para garantir a ponta da tabela na fase inicial do torneio, que lhe garantiria vantagens nas fases de mata-mata da competição.