Passada a goleada do Atlético, por 5 a 0, sobre o Boa Esporte, a chave do Atlético se muda para a Copa Libertadores, competição pela qual entra em campo quarta-feira (10), contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

Feliz com o bom desempenho do Atlético contra a equipe de Varginha, o técnico Levir Culpi já projeta o duelo contra o Cruzeiro, adversário na final do Estadual. Para ele, mesmo com a vantagem de dois resultados iguais, ele não vê como grande a vantagem atleticana.

"Eles (Cruzeiro) têm uma base um pouco mais sólida, mas quando entra Cruzeiro e Atlético, não dá para saber o que vai acontecer. Mas a diferença não é tão grande assim no confronto, porque envolve uma série de coisas, inclusive o nosso crescimento", comenta o treinador.

Sobre o confronto contra o Cerro, líder do Grupo E da Libertadores, o treinador projeta um time mais leve, mais confiante e mais técnico, principalmente pelo jogo feito neste domingo pelas semifinais do Mineiro.

"Imagino para quarta-feira um ambiente completamente diferente, assim como o ritmo de jogo, em relação a parte tática e a entrega física. Vai ser um jogo da Libertadores; ela, por si, inclui elementos que transformam a competição", finaliza.