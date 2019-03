A derrota do Atlético para o Cerro Porteño, do Paraguai, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, foi encarada pelo técnico Levir Culpi como injusta. De acordo com o comandante atleticano, o resultado mais justo seria, no mínimo, um empate sem gols, principalmente pelo gol de Churín, que estava em posição irregular. Ainda de acordo com o treinador, os brasileiros foram superiores aos paraguaios durante os 90 minutos.

"O time teve o equilíbrio da partida. O gol deles estava impedido. O jogo seria, no mínimo 0 a 0. Nosso time jogou muito melhor que o deles e estivemos mais próximos da vitória do que eles. Posso tirar o mérito porque o gol foi ilegal. Não há times fracos na Libertadores. Todos os jogos são assim. Não tivemos competência na finalização", afirmou durante a entrevista coletiva após o duelo.

Perguntado se o clube está em busca de reforços, mesmo com as inscrições encerradas para esta fase da competição, Levir garantiu que a diretoria está atenta ao mercado e que ainda tem peças no elenco para ajudar durante a competição.

"Estamos observando jogadores no mercado. Ainda temos atleta que não estreou, como o Bolt. Temos um time que é estabilizado e que joga regularmente bem. Precisamos ajustar algumas situações de hoje. Se formos mais felizes nas finalizações, voltaremos com uma vitória no Uruguai", concluiu.

Na próxima terça-feira (12), o desafio atleticano será no Uruguai, contra o Nacional. Antes do duelo no Parque Central, o alvinegro encara a Patrocinense, sábado (9), pelo Campeonato Mineiro.