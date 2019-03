Já liberado para atividades físicas, o meia Thiago Neves pode retornar ao time do Cruzeiro no domingo, contra a Tombense, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

O jogador, que não viajou para Buenos Aires, onde o Cruzeiro enfrenta o Huracán, nesta quinta-feira, na estreia na Copa Libertadores, não atua com a camisa celeste desde 3 de fevereiro, devido a um estiramento na panturrilha direita.

Contra a Tombense, talvez ainda fique no banco de reservas, podendo voltar à titularidade diante do Deportiva Lara, no dia 13, no Mineirão, pela Libertadores.