Liberado pelo departamento médico do Atlético nesta sexta-feira (9), o lateral-esquerdo Dodô voltou aos treinamentos com o elenco alvinegro e, com isso, ficará à disposição do técnico Cuca, inclusive para os duelos com o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O confronto de ida com os argentinos será realizado na próxima terça-feira (13), às 19h15, em La Bombonera. A segunda partida está marcada para o dia 20, no mesmo horário, no Mineirão.

Dodô passará os próximos dias apurando a forma física, já visando a esses compromissos, podendo pintar como titular, uma vez que Guilherme Arana está servindo a Seleção Olímpica.

Contra o América, neste sábado (10), às 19h, no Independência, é improvável que atue entre os 11 principais.

Dodô se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no dia 16 de junho, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, pela quarta rodada do Brasileiro.