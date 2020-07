O volante Jair está oficialmente liberado pelo Departamento Médico do Atlético. Nesta segunda-feira, inclusive, o jogador foi a campo e pôde, enfim, treinar com o restante do grupo, comandado por Jorge Sampaoli.

Até sábado (4), o jogador ainda fazia trabalhos da fase de transição. Jair sofreu uma entorse do joelho esquerdo com ruptura do menisco medial, em maio. Ele precisou passar por cirurgia e desfalcou as atividades do treinador argentino.

Titular em boa parte do ano passado e considerado peça importante no atual elenco, o volante foi a grande novidade deste início de semana na Cidade do Galo.