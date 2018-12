O Atlético, representado pelo diretor de futebol Marques e o advogado Lucas Ottoni, conheceu na noite desta segunda-feira (17) o rival da segunda fase da Libertadores. Será o Danubio, em viagem ao Uruguai que poderá se repetir por outras duas vezes na competição.

Caso passe pelo time que revelou Carini e Cavani, o Atlético pode encarar o Defensor Sporting-URU, clube de Arrascaeta, e também cair no grupo 5 que tem Nacional-URU como cabeça de chave, acompanhado por Cerro Porteño-PAR e Zamora-VEN.

Para chegar na fase de grupos, o Atlético precisa passar primeiro pelo Danubio, e depois encara o vencedor do duelo Barcelona de Guayaquil-EQU e Defensor-URU x Bolívia 4. Este "Bolívia 4" está indefinido por conta do Campeonato Boliviano que terminará quarta. A vaga deve ser The Strongest ou Bolívar.

Ou seja, no caminho do Atlético há Danubio e com possibilidade de ter Defensor e depois Nacional. As datas dos confrontos não está definidas, mas a Conmebol reservou 5, 6 ou 7 de fevereiro para a ida no Uruguai e 12, 13 e 14 de fevereiro em Belo Horizonte.

O Atlético, por ser o segundo time melhor ranqueado entre os participantes da Pré-Libertadores, só atrás do Atlético Nacional de Medellín, irá jogar sempre os segundos jogos como mandante.