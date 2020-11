Ter obtido apenas 5 dos 18 pontos disputados nos últimos seis jogos acende a luz vermelha no Atlético. Se antes a única preocupação era em chegar ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro, neste momento, a permanência no G-4 e, com ela a vaga direta para disputar a Libertadores de 2021, também passa a ser missão prioritária para os comandados do técnico Jorge Sampaoli.

Apesar de ter um jogo a menos que Inter e Flamengo, os líderes, o Galo não vence há quatro partidas e vê o panorama da competição se modificar com o passar das rodadas. Se há poucos dias as chances de classificação para o torneio intercontinental eram superiores a 80%, após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, este número chegou aos 69,1%.

Leia Mais:

UFMG: Atlético tem 15% de chances de conquistar o Brasileirão e 80% de garantir vaga na Libertadores

De acordo com o Departamento de Matemática da UMFG, o Flamengo tem 82,5%, o Inter tem 80,2%, o São Paulo, 78,6% e o Fluminense, também em crescente, 70%.

No próximo domingo, o Atlético encara o Flamengo, no Mineirão. A partida abrirá o returno do Campeonato Brasileiro.