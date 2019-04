A terceira rodada de jogos da Copa Libertadores será especial para Atlético e Cruzeiro, representantes de Minas Gerais no torneio mais importante do continente.

Treinando para o desafio de quarta-feira (3), quando encara o Zamora, da Venezuela, o Galo tem uma obrigação nesta terça (2): quando o relógio marcar 19h15, Levir Culpi, comissão e jogadores estarão em frente à televisão para acompanhar o confronto entre Cerro Porteño, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, em Montevidéu.

Com seis pontos e líderes do Grupo E, as duas equipes se enfrentam e, para as ambições do alvinegro na competição, o ideal seria um empate na Olla Azulgrana. Cabe lembrar que, até a segunda rodada, brasileiros e venezuelanos, rivais neste meio de semana, ainda não pontuaram.

Cruzeiro

Já a Raposa, comandada pelo técnico Mano Menezes, entra em campo nesta quarta-feira (3), às 21h30, buscando ampliar a boa vantagem que já possui no grupo. Caso mantenha o 100% de aproveitamento na competição, a equipe celeste abrirá 7 pontos de vantagem sobre o, até então, segundo colocado do grupo, Emelec.

Simultaneamente ao jogo do Cruzeiro no Equador, se enfrentarão os outros dois times do grupo. Huracán e Deportivo Lara tiveram os mesmos resultados na competição até então. Ambas equipes perderam para a Raposa e empataram com o Emelec, somando 1 ponto cada.



Outros Brasileiros

A terça-feira (2) será marcada por dois duelos entre brasileiros e argentinos. Às 21h30, o Athletico recebe o poderoso Boca Juniors na Arena da Baixada. Um pouco mais cedo, às 19h15, o Palmeiras vai até Buenos Aires enfrentar o San Lorenzo.

Invicto (100% de aproveitamento) na competição, o Internacional vai tentar manter esse aproveitamento contra o River Plate, atual dono da América, nesta quarta-feira (3), às 19:15, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Flamengo busca sua terceira vitória no torneio diante do tradicional Peñarol. A partida está marcada para 21h30, no Maracanã.

Lanterna do grupo, o Grêmio tenta se recuperar no Chile, onde encara a Universidad Católica nesta quinta (5) às 19h.

____________________________

*Hugo Lobão

Sob supervisão de Alexandre Simões