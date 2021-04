Atlético e América fazem o jogo mais importante da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro neste domingo (4), às 16h, no Mineirão. O confronto é válido pela sétima rodada e o vencedor, além de praticamente se classificar para as semifinais da competição, dará um passo decisivo para garantir também o primeiro lugar da etapa.

O clássico pode ter ainda outra atração. O duelo entre os artilheiros do Estadual. O americano Rodolfo é titular do time do técnico Lisca e está confirmado. O atleticano Marrony é reserva na equipe de Cuca, que tem formado seu ataque com Hulk, Eduardo Vargas e Keno. Os dois somam três gols na competição.

Apesar de reserva do Atlético, Marrony divide a condição de artilheiro do Campeonato Mineiro com o centroavante Rodolfo, um dos destaques do América

Um ponto que merece ser destacado é o fato de Galo e Coelho terem ainda pelo menos mais dois confrontos garantidos nesta temporada 2021. Vice-campeão da Série B no ano passado, o América disputará a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, que começa em maio e tem o Atlético como um dos favoritos ao título.

Os times

No Atlético, o treinador Cuca não deixa de viver uma pequena pressão após a derrota por 2 a 1, de virada, para a Caldense, na última quinta-feira (1), no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. O resultado tirou os 100% de aproveitamento que o clube carregava neste Campeonato Mineiro.

Pelo menos três dúvidas o comandante alvinegro carrega. Na defesa, Mariano, titular neste início de temporada, pode perder a vaga para Guga. Na zaga, Gabriel e Igor Rabello disputam a condição de parceiro de Junior Alonso.

No meio, o volante Jair, que ainda não jogou após a volta das férias, pode entrar no lugar do meia Zaracho, que teve atuação apagada em Poços de Caldas.

No ataque, é improvável que Marrony, apesar do bom início de temporada e da artilharia do Estadual, ganhe uma chance desde o início.

No América, o técnico Lisca pode perder o lateral-esquerdo João Paulo, com um desconforto muscular. Se ele não jogar, Lucas Luan assume a posição.

No meio, o volante Zé Ricardo, que é titular, mas desde o final da temporada 2020 convive com lesões, pode recuperar a posição entrando no lugar de Sabino.

O garoto Gustavinho, cria das categorias de base do Coelho, segue como titular, formando o quarteto ofensivo com os experientes Alê, Marcelo Toscano e Rodolfo.

Ele ocupa a vaga de Ademir, destaque em 2020, mas que pretende deixar o clube.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Mariano (Guga), Gabriel (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Matías Zaracho) e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas. Técnico: Cuca

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Lucas Luan); Sabino (Zé Ricardo), Alê, Juninho e Gustavinho; Marcelo Toscano e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 4 de abril de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 7ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Fazekas, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere