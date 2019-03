Com objetivos distintos na tabela, Cruzeiro e Minas entram em quadra, neste sábado (16), às 19h30, pela última rodada da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei.

Líder da competição, com 54 pontos, em 21 jogos, a equipe celeste faz um duelo direto pela primeira colocação, contra o Sesi-SP, no Poliesportivo do Riacho, em Contagem.

Na última quarta-feira, em partida atrasada da 20ª rodada, os comandados do técnico Marcelo Mendez venceram o Taubaté, em casa.

Já a equipe paulista, que tem um ponto a menos que a Raposa, vem de vitória sobre o Itapetininga, em São Paulo.

O líder da etapa inicial do torneio vai ter a vantagem de decidir a última partida dos playoffs em casa.

Minas

Com 36 pontos, na quinta posição, o Minas enfrenta o Caramuru Vôlei, em Ponta Grossa, no Paraná.

Para terminar a fase inicial do torneio dentro do G-4, a equipe mineira precisa vencer, e torcer para que o Sesc-RJ, quarto colocado, também com 36 pontos (leva vantagem no critério de desempate) perca ou vença o Ribeirão Preto por 3 sets a 2, no duelo que vai ser disputado no interior paulista.

Quem levar a melhor no duelo entre mineiros e cariocas ganha o direito de jogar a partida decisiva das quartas de final em casa.

Em duelo válido pela 20ª rodada, os minastenistas venceram o Ribeirão Preto, fora de casa, na última quarta-feira.

Além da disputa pela liderança e pelo G-4, a última rodada da Superliga também vai definir o último rebaixado.

Corinthians, com 17 pontos, ou Caramuru Vôlei, com 15 pontos, vão se juntar ao São Judas na disputa da Superliga B na próxima temporada.