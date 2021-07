Em meio ao jogo decisivo que tem pela frente na Libertadores, diante do Boca Juniors, na próxima terça-feira, o Atlético precisa antes encarar um dos grandes do futebol nacional pelo Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Corinthians, neste sábado (17), na Neoquimica Arena, às 19h, em busca da quinta vitória consecutiva na competição. Para isso, no entanto, o técnico Cuca terá que contar com o encaixe de uma equipe alternativa, uma vez que grande parte dos jogadores titulares serão poupados para a partida contra os argentinos.

Ainda que seja comum a disputa de duas ou mais competições simultaneamente, devido ao calendário apertado, o volante Tche Tche chamou a atenção para a tentativa de manter concentração exclusiva no adversário do Campeonato Brasileiro que, apesar de viver um momento de inconstância, traz dificuldades a quem tenta vencer em São Paulo.

“Isso vem de anos (a dificuldade de bater o Corinthians em Itaquera). Eles têm uma linha de quatro muito bem treinada, oferecem poucas chances aos adversários que vão lá. Realmente é uma equipe mito forte dentro de casa, mas a gente tem total condições de conseguir um bom resultado. Assim como eles têm uma boa equipe, nós também temos. Então, a gente vai procurar ver o que o Cuca vai passar para a gente, mas é um jogo muito importante também. A gente tem 22 pontos no Brasileiro e uma vitória nos coloca lá em cima”, avaliou.

Com três pontos a menos que o líder Palmeiras e um que o vice Bragantino, o Atlético pode até terminar a rodada na liderança se vencer o Corinthians e contar com os tropeços dos demais. Enquanto o Bragantino enfrenta o Santos, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO.