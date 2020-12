A noite de 14 de setembro talvez tenha sido uma das mais conturbadas na vida do Atlético em 2020. Precisando de um camisa 10, já que Cazares estava fora dos planos, a diretoria optou por uma escolha que virou dor de cabeça, mesmo antes de ser batido o martelo. Uma ligação do diretor executivo Alexandre Mattos para Thiago Neves, ex-Cruzeiro, vazou na imprensa e causou celeuma na torcida alvinegra.

Odiado por grande parte dos atleticanos, principalmente por falas desrespeitosas proferidas pelo jogador de 35 anos, quando defendia o rival celeste, Neves foi rechaçado pela Massa e, de acordo com membros da principal Organizada do clube, não pisaria na Cidade do Galo.

Em entrevista concedida ao jornalista Rica Perrone, o meia, atualmente no Sport-PE, relembrou a situação e contou como tudo aconteceu.

"Eu tomei um susto (quando viu o número do Mattos ligando). Cheguei no Rio, me liga o Alexandre Mattos e aí eu falei: “Não é possível, mais uma loucura na minha vida”. Quando eu atendi, a primeira coisa que ele (Mattos) fala: “Quer ser campeão comigo?” (risos). Na hora, eu falei que sim, porque adoro essas loucuras. Já iria chegar lá falando um monte de besteira. Depois, eu falei com o Alexandre (Mattos) que ele sabia como funcionava, mas que eu topava e perguntei se eles (Atlético) também estariam preparados pelo que estaria por vir. O Mattos disse que sim, que o presidente, que não sei o que, que o Sampaoli queria falar comigo no dia seguinte e eles jogariam contra o Coritiba no dia", relembrou.

"Aí me liga o Sampaoli, a gente faz tudo que pediam, da forma que pediram, tudo bonitinho no papel, rabisquei e meti a caneta. Depois de 15 minutos, me ligam de volta e falam: “Deu ruim aqui, negócio complicou, não vai dar não. Estou indo pela segurança do Thiago e é melhor ele não vir”. Infelizmente (não pude ir)", acrescentou.

Por fim, para aumentar mais ainda a fama de "polêmico", Thiago Neves deixou claro que jogaria no Atlético e que o título brasileiro, que não é conquistado pelo clube desde 1971, seria a cereja do bolo para celar sua aposentadoria no futebol.

"Eu assinei, queria ir de todo jeito, pois eu gosto desses desafios, quando todo mundo fala mal. Igual foi no Flamengo, mesma coisa do Cruzeiro, que diziam que não dava mais pra mim e que eu não conseguiria jogar. Agora imagina, se eu chego no Atlético, é Campeão Brasileiro depois de sei lá quantos anos. Minha cabeça já era essa, tanto que falei com o Alexandre (Mattos) que, se fosse Campeão Brasileiro, eu não sabia o que faria, ia encerrar minha carreira, porque aí tá louco", finalizou.