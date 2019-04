O Villa Nova anunciou por meio de suas redes sociais que uma liminar de autoria do auditor Tarso Duarte de Tassis, do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de Minas Gerais mantem temporariamente o clube de Nova Lima no Modulo 1 do Campeonato Mineiro.

A decisão é válida até o julgamento do pleno do TJD, que está marcado para esta terça-feira (30). O caso ainda pode se arrastar por mais tempo e parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sediado no Rio de Janiro.

A punição

O Villa Nova foi punido em primeira instância com a perda de 16 pontos pela escalação irregular do atacante Pinguim. Com a perda dos pontos, o Leão acabou sendo rebaixado. O Guarani de Divinópolis, que havia sido o 11º colocado, foi beneficiado com a decisão e permaneceu no Módulo 1 do campeonato. Com a liminar, até a decisão do pleno, o Bugre volta ao Módulo 2 e o Villa Nova permanece na divisão principal.