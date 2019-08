A juíza Soraya Hassan Baz Láuar concedeu uma liminar em favor do Supermercados BH, determinando que o Flamengo deposite em juízo o valor que ainda não foi pago ao Cruzeiro relacionado a venda do meia-atacante Arrascaeta, em janeiro deste ano.

A decisão, que cabe recurso, foi publicada na última sexta-feira (23), e a Raposa foi notificada nessa segunda-feira.

No documento, a juíza não julgou o mérito da ação, mas entendeu que havia perigo de dano ao direito do Supermercados BH (de receber o pagamento devido), e deferiu o pedido de liminar requerido.

A crise insticional a qual o clube atravessa, principalmente em função das denúncias envolvendo a atual diretoria, foi usada como argumento pela julgadora para conceder a liminar.

A magistrada também decretou que o Cruzeiro apresente as documentações relativas as transações envolvendo o jogador uruguaio.

Entenda o caso

Arrascaeta foi comprado pelo Cruzeiro em 2015, junto ao Defensor, do Uruguai, em um acordo que previa o pagamento de 2 milhões de euros à vista mais 29 parcelas de 70 mil euros. O Supermercados BH foi parceiro do clube celeste na aquisição do jogador e adquiriu 25% dos direitos econômicos do atleta.

A Raposa, inclusive, foi condenada pelo Comitê disciplinar da FIFA pagar mais de R$5 milhões ao clube uruguaio, por não ter pago em sua totalidade o montante. O departamento jurídico do Cruzeiro afirmou que vai recorrer da decisão.

Após quatro anos vestindo a camisa celeste, Arrascaeta foi negociado com o Flamengo, em janeiro, por um valor que girou em torno de R$63,7 milhões (15 milhões de euros), dos quais o Cruzeiro tem direito a receber R$55,2 milhões (cerca de 13 milhões de euros).

Desse valor a ser recebido pela Raposa, ficou definido que 7 milhões de euros seriam pagos no momento em que a venda fosse concretizada, que mais 3 milhões seriam pagos no meio do ano e os 3 milhões de euros restantes seriam quitados em dezembro.

O Hoje em Dia tentou contato com os advogados do Cruzeiro, mas em função do horário avançado ainda não obteve um retorno.