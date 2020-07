As ações da União contra o Cruzeiro, que se tornaram públicas na última semana, conforme o Hoje em Dia noticiou, indicavam novidades sobre a situação do clube no Profut (Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro). A liminar que mantinha a Raposa provisoriamente no programa foi derrubada após julgamento do mérito na 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais. A informação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Hoje em Dia com o Cruzeiro.

"A mesma juíza que concedeu ao Clube a liminar no mês de abril, revogou agora. Não houve mudança em relação à discussão na Justiça. A discussão permanece, porque cabe recurso e não há previsão para uma definição", disse o clube, em nota.

A demanda da reportagem sobre a queda da liminar de abril foi enviada à assessoria do Cruzeiro na quinta-feira (23), pouco depois do fim da Live do Presidente. O HD anteciou que a União cobrava do clube R$ 7,4 milhões pelo não repasse de Imposto de Renda retido na fonte. Os valores deveriam ter sido recolhidos em 2019.

"Caso o cenário no futuro aponte para uma exclusão no Profut, o Cruzeiro já trabalha com diversas possibilidades, que inclusive permitem ao Clube não ficar apreensivo em relação ao seu funcionamento diário. Ou seja, em uma hipótese de o Cruzeiro deixar de fazer parte do programa, é importante que o torcedor saiba que em nada será comprometido o desempenho normal do Clube, como os pagamentos de salários e de dívidas prioritárias. E o planejamento esportivo, inclusive, também não seria afetado. No entanto, o Departamento Jurídico do Cruzeiro tem trabalhado e estudado todos os tipos de cenários, com um mapeamento e conhecimento gerais sobre a situação no Profut e as execuções judiciais existentes", informou o Cruzeiro.

Profut

O Profut é um programa do Governo Federal, que proporciona aos clubes parcelamentos de débitos fiscais. A dívida tributária e previdenciária do Cruzeiro chega a R$ 294 milhões. Parte desse valor a União tenta receber com ações que estão em fase de execução.

Em fevereiro deste ano, o clube foi notificado da exclusão do Profut pelo não pagamento dos impostos durante a gestão Wagner Pires de Sá. Em abril, o Conselho Gestor, por meio do departamento jurídico, conseguiu liminar que garantiu ao clube o retorno parcial ao programa. O Cruzeiro ainda pode recorrer da decisão judicial e, portanto, a exclusão não é definitiva.