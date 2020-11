Um empate com sabor de vitória. E, sendo assim, “quatro vitórias seguidas sobre o Corinthians”. Foi este o fio-condutor do desabafo de Lisca ao fim da partida dessa quarta-feira (4), que culminou na classificação do América às quartas de final da Copa do Brasil. “É porque os venci duas vezes com o Ceará e agora obtive uma vitória e um empate com sabor de vitória. É mais para as pessoas não acharem só que o ‘cara’ é doido, é competente também”, disse ele.

O “cara” que, por sinal, vem se sentindo cada vez mais à vontade no Coelho. "Sempre foi um sonho meu trabalhar no América, um clube de ponta, que dá condição de bater com os grandes. Um clube médio-grande que tem tudo para se tornar um grande, um gigante do futebol brasileiro. Como já foi em décadas passadas. O América tem um projeto ambicioso. Um casamento legal entre Lisca e América. Espero ter uma vida aqui”, disse.

Com relação ao embate dessa quarta, o treinador ressaltou o quanto o alviverde foi superior ao adversário e aproveitou a deixa para fazer outro desabafo.

"Na partida passada, não falaram uma linha do América. Peço para a imprensa do Brasil inteiro que veja que, do outro lado, tem um time muito organizado, que não deixou o Corinthians jogar nas duas partidas e, hoje, foi bem superior", afirmou.

Além disso, deu uma alfinetada na arbitragem. "Uma vitória merecida. Fomos muito bem na partida. Primeiro tempo de luxo, dominamos totalmente o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada. Pênalti duvidoso, não gosto do VAR. Mas o time manteve o equilíbrio e a organização. Fizemos gol também de pênalti. Aí foi o juiz de campo quem deu o pênalti, não o VAR. Foi uma vitória do 'nós'", salientou.