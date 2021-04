Lisca promete um América ainda mais preparado em termos ofensivos para os dois clássicos contra o Cruzeiro pelas semifinais do Mineiro

Respeito ao Cruzeiro, vantagem nas semifinais e cobranças na busca por uma melhora do time. Os temas abordados na coletiva de Lisca, nesse domingo (25), após a goleada aplicada sobre a URT, no Zama Maciel, convergem para um mesmo ponto: os clássicos contra a Raposa, a serem disputados nos dois próximos fins de semana.

Mesmo satisfeito com os 5 a 0 impostos pelo Alviverde na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o treinador vai procurar trabalhar e lapidar ainda mais o setor ofensivo, já que o desafio que está por vir vai exigir ainda mais do time nesse sentido.

“A cobrança vai permanecer no América. Não queremos ficar bajulando e elogiando. O que está bom, está bom. Precisamos atacar o que precisamos melhorar. E aqui na nossa comissão técnica, a cobrança é muito grande, claro que dentro do limite e do respeito. Mas sempre no processo de construção e melhoria, tanto de forma individual quanto coletivamente”, declarou o comandante americano.

O comentário de Lisca faz todo sentido, já que o Coelho vai medir forças com um oponente em franca ascensão desde o último encontro entre as equipes, vencido pelo Alviverde, por 1 a 0, em 21 de março, no Independência, pela quinta rodada do Estadual.



“O Cruzeiro vem fazendo um grande trabalho com o Felipe. Para nós, aqui do América, não é surpresa alguma. A gente sabe da capacidade dele e do grupo de jogadores e da força do clube. Sem sombra de dúvida, um grande adversário. Gosto muito do trabalho dele (Conceição), tanto que demos sequência no América (Felipe deixou o time alviverde no começo de 2020, e Lisca assumiu o comando técnico) e acrescentamos algumas coisas. Um adversário muito qualificado e concentrado”, destacou.

Lisca também acredita que a vantagem do Coelho, de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo para avançar à decisão, não significa muita coisa na prática.

“A vantagem vale muito no final do segundo duelo. Não adianta começar 180 minutos pensando em empatar duas partidas. Ano passado tínhamos vantagem contra o Galo e fomos eliminados. O América e o Cruzeiro vão entrar para ganhar, são times que gostam de agredir e propor jogo. Talvez, se der dois empates, a vantagem pese para nós, mas não estamos pensando nela. Vamos fazer o melhor que pudermos para tentar ganhar, com todo o respeito ao Cruzeiro”, disse.