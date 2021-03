O América perdeu neste sábado (13) a chance de seguir no topo do Campeonato Mineiro, ao lado do Atlético. Com nove pontos no Estadual, o Coelho foi derrotado pela Caldense, em plena Arena Independência, e viu um tabu de 16 anos ser quebrado pela Veterana.

Após o duelo, válido pela quarta rodada, o técnico Lisca analisou o adversário e também o resultado no Horto.

“Não conseguimos ser efetivos, eficazes, principalmente no último terço de campo. A equipe da Caldense tem que ser parabenizada pela atuação, pela parte defensiva muito forte. O time deles controlou as bolas aéreas, por baixo, e permitiu que fizéssemos muito pouco. Eles foram muito eficazes, tiveram poucas chances e conseguiram fazer o gol. Eles têm qualidade, são um time muito bem organizado”, destacou o técnico.

Perguntado sobre os reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro, Lisca preferiu jogar tal responsabilidade para a diretoria do Alviverde.

“Essa análise é interna, nós sabemos o que estamos fazendo. No futebol, não tem muito segredo, tu colhe o que tu planta. Estamos analisando, temos algumas dificuldades, mas isso vamos discutir internamente. Quem pode falar sobre isso, se tem dificuldade para contratar, é a nossa diretoria”, fiinalizou.