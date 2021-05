O lance em que o juiz Felipe Fernandes não assinalou pênalti para o América, aos 47 minutos do segundo tempo do empate sem gols contra o Atlético, nesse sábado (22), não é passado para o Alviverde. Muito pelo contrário. Além de solicitar à Federação Mineira de Futebol (FMF) o áudio da conversa entre o árbitro e o VAR no momento do lance, o Coelho, ao que tudo indica, não vai mais aceitar que Fernandes apite partidas do clube.

Foi o que deu a entender o técnico Lisca em sua entrevista coletiva. O comandante americano, inclusive, não poupou críticas a Felipe, que, segundo o treinador, já havia prejudicado o Coelho em 2020. E disse que alguns atletas do Galo ficaram constrangidos pelo lance capital do finalzinho do duelo, confessando ao técnico que foi pênalti.

Confira abaixo alguns trechos da crítica de Lisca ao juiz do clássico

Duplamente prejudicado

“O que vou falar para vocês? Porque depois vou ser julgado e suspenso. Já é a segunda vez em que esse cidadão que apitou o jogo tira o América em relação ao Atlético. No ano passado todo mundo viu o lance do duelo em que ele errou, quando o Ademir ia entrando (na área), e o Alonso o puxou, e ele não queria deixar o Atlético com um a menos (referindo-se ao segundo confronto das semifinais do Mineiro de 2020). E hoje estava fazendo uma arbitragem muito boa, respaldada por mim. Só que agora vi o lance (do suposto pênalti) ali atrás, e não tem discussão. Ainda mais com o VAR. A gente lamenta muito que o campeonato foi manchado no final”

“Procurar outra coisa para fazer”

“Fica o sentimento de poder mais. Perdemos um pênalti, tivemos outro sonegado. O Brasil todo viu e vai falar. E acho que o senhor Felipe tem que procurar outra coisa para fazer. Agora vai apitar Copa do Brasil, jogos importantes. Mas aqui em Minas Gerais, infelizmente, ele tem sido muito incompetente. Não só ele, como o VAR, errou feio”

Constrangimento rival

“Senti até um constrangimento de jogadores do Atlético pela maneira que foi. Dois ou três me confessaram que foi pênalti, não vou falar os nomes, mas me confessaram. Podíamos ter ganhado os dois jogos. Ver o Atlético com toda sua pujança, seu investimento, valorizando posse, fazendo cera, segurando jogo nas duas partidas... Foram jogos bem parelhos”

Sem condições

“É inacreditável, chega a ser bisonho o que aconteceu aos 47 minutos. O senhor Felipe não tem coragem, é pipoqueiro, favorece o time de maior investimento. É um bom árbitro até, mas não tem personalidade, ele olha o lado de uma camisa. Espero que reveja isso. E no Mineiro não tem mais condições de apitar jogo do América. Eu não vou estar aqui no ano que vem no clube, mas esse cara não tem mais condições de apitar partidas do América”