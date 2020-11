O futebol mineiro tem neste momento, como treinadores, o argentino Jorge Sampaoli, objeto de desejo dos grandes clubes do Brasil, Luiz Felipe Scolari, único campeão do mundo trabalhando na América do Sul, mas quem rouba a cena é Luiz Carlos Cirme Lima de Lorenzi. Sim, o Lisca Doido faz história em Minas.

Lisca leva o América às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez na história. ALém disso, o Coelho é terceiro colocado na Série A e um dos favoritos ao acesso

E o treinador aparece como o protagonista de um América que faz história na Copa do Brasil, pois já está nas semifinais da competição, onde vai encarar o Palmeiras, depois de uma sequência em que eliminou Corinthians, nas oitavas, e Internacional, nas quartas, em confronto que teve a volta na última quarta-feira, no Independência, com o Coelho garantindo a vaga na disputa de pênaltis.

Façanha

Os dois jogos contra o Palmeiras ainda não têm mando definido, o que acontecerá em sorteio na sede da CBF na semana que vem, mas as datas já são conhecidas: 23 e 30 de dezembro.

Enquanto aguarda a hora de encarar o Verdão, o América foca na Série B, onde integra o G-4 e com grandes chances de acesso, e curte o momento especial.

O time de Lisca fez história diante do Internacional. Desde 2009, um clube da Série B não chegava às semifinais da Copa do Brasil. O último tinha sido o Vasco, que caiu diante do campeão Corinthians, mas venceu a Segunda Divisão nacional e retornou à elite.

Além disso, a partir de 2013, quando as equipes que jogam a Libertadores já entram na Copa do Brasil nas oitavas, só em duas, das sete edições anteriores, clubes que não integram o chamado G-12 tinham sido semifinalistas.

Foram eles Athletico-PR e Goiás, em 2013, e o Furacão novamente no ano passado, quando foi o campeão. Agora, essa lista passa a contar com o América, que com os R$ 7 milhões de cota de TV garantidos ao passar pelo Colorado, já tem uma arrecadação direta, neste quesito, maior que a do Cruzeiro em 2020.

Provando que “doido” no CT Lanna Drumond só o técnico Lisca, o América já apresentou proposta ao seu comandante para seguir contando com a parceira na próxima temporada.