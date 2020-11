Apesar do momento "mágico" vivido pelo América na Série B do Campeonato Brasileiro, competição na qual é vice-líder, e na Copa do Brasil, torneio no qual eliminou o Corinthians e avançou pela primeira vez às quartas, o noticiário deste fim de semana é sobre mais um capítulo envolvendo arbitragem.

Se contra o Timão, os paulistas afirmaram que os mineiros foram beneficiados na marcação do pênalti que resultou no gol da classificação, neste sábado (7) foi a vez dos alviverdes ficarem na bronca. O empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, no Independência, poderia ter tido placar diferente no Horto.

Aos 45 do primeiro da partida válida pela 20ª rodada, o árbitro Eduardo Valadão (GO) e seus dois auxiliares validaram o segundo gol do Coelho no jogo, marcado por Felipe Azevedo. Porém, na sequência, ele voltou atrás e anulou a decisão, alegando que a bola teria tocado no braço de Rodolfo antes de entrar.

"Foi muito lamentável a atuação do Eduardo Valadão, do Cristian, do Cleriston e, principalmente, do Ronei, que é o árbitro mineiro. Eu já tentei falar com eles duas vezes. Porque o trio deu o gol. O gol é legal, acabei de ver ali que ela bate no peito do Rodolfo, não tem como ele não ver. Ele deu o gol. Quem falou pra ele? Foi o Sr. Ronei, que depois estava dizendo que não foi ele. O árbitro disse que o Ronei avisou, depois trocou, disse que ele que tinha anulado. Resumindo: vocês erraram, grosseiramente, vocês influenciaram no resultado do jogo", esbravejou lisca.

Nervoso com a marcação de Valadão e sua equipe, Lisca foi questioná-lo. Com isso, foi advertido com o cartão amarelo. Por ser o terceiro, ele fica de fora do duelo contra o Cuiabá, adversário mais que direto no G-4, marcado para sábado (14), na Arena Pantanal.

Para piorar, por insistir nas reclamações, Lisca acabou levando mais um amarelo e, consequentemente, o vermelho. Com isso, além de cumprir a suspensão, ele seguirá pendurado.

"Eu fui suspenso, não posso ir ao próximo jogo. E qual punição vai ter para esses quatro aqui? É a pergunta que eu faço. Qual a punição vai ter para eles, que fizeram essa papagaiada aqui hoje? Nos atrapalhou muito hoje a atuação desse cidadão aqui. Eduardo Aquino, vá para Goiás, fica lá, velho, e não apita mais Série B porque tu não tem a mínima condição", finalizou.